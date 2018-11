Aereo della Merkel in panne, si teme cyberattacco

Si indaga in tutte le direzioni, anche su un'eventuale pista criminale, per capire cosa sia accaduto al jet che avrebbe dovuto portare Angela Merkel a Buenos Aires per il G20, andato gravemente in panne ieri sera, quando la cancelliera ha dovuto lasciare il volo di Stato e pernottare a Bonn.

Il Konrad Adenauer aveva già avuto problemi in passato, ma i media speculano apertamente, in questo caso, anche sull'eventualità di un cyberattacco. Non si esclude insomma che dietro il problema tecnico vi sia un sabotaggio, per far perdere alla cancelliera l'inizio del summit.