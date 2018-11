I Fatti di Avola, 1 e 2 dicembre proseguono le iniziative

A 50 anni dai Fatti di Avola, l'amministrazione comunale continua con gli eventi per ricordare uno degli eventi più drammatici del secolo scorso con il patrocinio del Ministero del Lavoro, la Regione Siciliana, Cgil, Cisl e Uil.

Sabato 1 dicembre alle 9 al cineteatro Odeon, intanto, ci sarà l'incontro con gli studenti con la proiezione del documentario e la premiazione dei vincitori del concorso “I fatti di Avola” con gli interventi del sindaco Luca Cannata e dei segretari nazionali Flai Cgil Sara Palazzoli, Fai Cisl Onofrio Rota e il segretario provinciale Uil Stefano Munafò. Alle 18 alla sala Frateantonio la presentazione della raccolta “Nel cinquantenario dei Fatti di Avola” a cura dell'associazione “Gli Avolesi nel mondo”.

Domenica 2 dicembre, sempre alla sala Frateantonio dalle 8,30 alle 14,30 annullo filatelico delle cartoline stampate in occasione del 50mo anniversario e alle 9 deposizione della corona di alloro al monumento in contrada Chiusa di Carlo in memoria di Angelo Sigona e Giuseppe Scibilia. Alle 10,30 al teatro Garibaldi tavola rotonda con il sindaco Cannata, il deputato regionale Rossana Cannata e gli interventi del presidente della Regione Nello Musumeci, dei segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone, dei segretari generali nazionali Flai Cgil e Fai Cisl Ivana Galli e Onofrio Rota e del segretario provinciale Uil Munafò.