Sp 26 Rosolini-Pachino, la deputata Cannata ne segnala l'inserimento negli interventi del "Patto per il sud"

La Sp 26 Rosolini-Pachino deve essere inserita nella riprogrammazione degli interventi della viabilità, finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 ‘Patto per il Sud’. A segnalare la situazione critica dell'arteria è il deputato regionale Rossana Cannata.

“Ogni anno - afferma la componente della Commissione Attività produttive - nel momento in cui arrivano le prime piogge ci si ritrova puntualmente davanti a evidenti rischi di sicurezza stradale, con forti disagi in particolare ai residenti, alle aziende agricole e alle attività commerciali. Nel contempo stiamo già provvedendo con il governo Musumeci e l'assessore Falcone per stanziare ulteriori fondi per tutto il comparto viario provinciale”.