Siracusa, nuovo ospedale: i sindaci della provincia a confronto con Francesco Italia "A breve conferenza con Asp e Regione"

Hanno manifestato tutte le loro perplessità sulla scelta dell'area in cui realizzare il nuovo ospedale di Siracusa. Sono i sindaci della provincia che ieri pomeriggio hanno incontrato il sindaco del capoluogo, Francesco Italia.

"L'area della Pizzuta - sostengono i sindaci - non è quella più idonea per realizzare una struttura sanitaria che deve servire anche i cittadini della provincia. La scelta migliore, a loro parere, sarebbe quella di costruire il nuovo nosocomio a ridosso dell'asse viario dell'autostrada Siracusa-Catania.

"Speriamo - ci riferisce il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta al termine dell'incontro - in un dietrofront del Consiglio comunale e della Regione. Il sindaco del capoluogo si farà portavoce di questa istanza alla Regione, supportando la necessità di organizzare entro pochi giorni una conferenza dei sindaci di tutta la provincia con la partecipazione dell'Asp e della Regione".