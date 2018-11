Pachino, avviati i lavori del canile municipale

Avviati i lavori del canile municipale a Pachino. Ieri è partito il cantiere nel terreno di proprietà comunale di contrada Coste, sulla provinciale Pachino-Rosolini, in cui troveranno posto 53 cuccioli randagi. I lavori sono svolti dalla ditta Laika di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, e costeranno 186 mila euro. «Un progetto – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Scala – frutto della sinergia tra uffici comunali: Welfare e Tecnico. L’obiettivo che ci siamo prefissati realizzando la nuova opera è duplice: frenare il fenomeno del randagismo dando una casa accogliente e sicura ai nostri animali, dall’altra parte ridurre notevolmente i costi per ospitare i randagi».

"Adesso - ha affermato l’assessore al Welfare locale e alla Sanità, Santina Baglivo - ci auguriamo che i cittadini contribuiscano alla causa rispettando gli animali domestici e microchippandoli".