Siracusa, si complica il passaggio da Igm a Tekra: scoppia anche la grana del passaggio degli impiegati

Ore complicate a Siracusa nel passaggio del servizio di Igiene urbana da Igm a Tekra, l'azienda che si è aggiudicata la gara ponte di sei mesi in attesa che il Comune pubblichi il bando europeo.

Sono quasi trascorsi i 60 giorni e il Comune sta lavorando al passaggio di consegne, che si sta rivelando più difficile del previsto per ragioni diverse. L'ultima riguarda il passaggio degli impiegati, una 40ina in tutto, che dal primo pomeriggio si sono radunati in piazza Duomo. In ballo c'è a loro posizione: secondo quanto comunicato dai sindacati l'azienda subentrante avrebbe deciso di dare il via libera alla loro acquisizione, ma avrebbe anche aggiunto di voler poi procedere al loro declassamento al secondo livello. Cosa questa che è stata immediatamente rifiutata dai sindacati: questi ultimi in sede dell'ufficio del lavoro, hanno deciso di non firmare il verbale di accordo. Il sindaco Francesco Italia e l'assessore Coppa, secondo quanto riferito dagli stessi lavoratori, non sarebbero stati a conoscenza di questa decisione.

Sempre oggi, intanto, l'amministrazione comunale la tekra dovrebbero procedere alla firma del contatto, che, alla luce di imprevisti dlle ultime ore, non appare pù così scontata.