Una camera da letto da sogno: i consigli per arredarla e favorire riposo e relax

Come disporre i mobili in camera da letto

Il protagonista di questa stanza è ovviamente il letto, dunque una corretta disposizione degli arredi dovrebbe sempre partire da questo come epicentro di tutto.

Molto importante è considerare le dimensioni della camera e le preferenze di chi la abita: ad esempio, il letto posizionato al centro della parete e di fronte alla porta è un must per le stanze di piccola metratura, anche se in alternativa è possibile disporlo lungo una parete, se questo aiuta ad avere più spazio in stanza.

Un altro complemento da posizionare con attenzione è il comò: quando presente, è possibile sistemarlo di fronte al letto e usarlo anche come supporto per la TV. In alternativa c’è la classica posizione laterale, a patto che il comò non sia troppo alto.

Naturalmente, più è grande la camera più è facile inserire anche altri elementi, come una cassettiera o una scrivania. Ciò che conta è che questi complementi vengano inseriti in modo funzionale, mantenendo una certa vivibilità della camera da letto.

Per ultimo chiudiamo con una parentesi sull'armadio: spesso questo è il mobile più alto e massiccio e può creare un effetto molto ingombrante, per questo si può considerare l'idea di creare una nicchia su un muro o una cabina armadio.



Altri consigli per rendere la camera accogliente

Ancora una volta bisogna iniziare dal letto: non è solo l’epicentro dell’arredo di questa stanza, ma anche la base di partenza per un sonno ristoratore e sano. Per questa ragione è importante scegliere un materasso di qualità, come ad esempio i materassi matrimoniali di Tempur, e se necessario usare una soluzione salva spazio: fra queste si trovano opzioni come il letto contenitore o con i cassetti.

Passando all'argomento design, invece, è importante scegliere uno stile che sia in linea con gli altri ambienti della casa. Uno tra i più gradevoli è il minimal, soprattutto se la camera da letto è piccola, perché ottimizza gli spazi come nessun altro stile. In caso di scelte meno rigide, si consiglia di puntare molto sull’arredo delle pareti, usando ad esempio gli stickers murali o la carta da parati.

Anche la scelta dei tessuti è importante, ed è bene che segua i gusti personali e lo stile d’arredo. Per quanto concerne i colori, invece, meglio optare per i toni pastello rilassanti e delicati, evitando contrasti cromatici troppo forti per i propri momenti di relax.

Infine, se lo spazio lo consente, non dimenticatevi di aggiungere un ulteriore tocco personale con qualche piccolo oggetto d'arredo o anche con una pianta in grado di purificare l'aria e dare un tocco “green” alla stanza.