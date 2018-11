Siracusa, asfalto in Corso Matteotti: soluzione temporanea

Si smorza in poche ore la polemica sull''asfalto a caldo collocato in corso Matteotti.

Interviene il sindaco Italia, che comunica si tratta di

"La decisione dell'Ufficio tecnico - si legge in una nota - è stata presa per conciliare una doppia esigenza: avere la disponibilità di nuove basole, in quanto non tutte quelle rimosse possono essere utilizzate, e consentire le due processioni dell'Immacolata, giorno 8, e dell'ottavario della Festa di santa Lucia, giorno 20 dicembre. Per il completamento dei lavori, nella prossime ore - continua il sindaco - sarà effettuata una perizia per il ripristino. L'intervento di manutenzione è stato deciso per ragioni di sicurezza, visti il susseguirsi di incidenti, in cui a farne le spese erano soprattutto i ciclomotori, e l'avvicinarsi delle due scadenze religiose".

Intanto il settore Mobilità e trasporti ha prolungato fino a giorno 7 la chiusura del tratto di corso Umberto tra i giardini del Foro siracusano. L'Ufficio tecnico ha evidenziato l'esigenza di far stabilizzare meglio la malta sulla quale poggiano le basole in pietra lavica così da evitare gli avvallamenti che si sono formati nel corso degli anni.