Siracusa, presentato il calendario storico dei Carabinieri: protagonisti i siti Unesco

La grande bellezza costituita dai monumenti e dai siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità protagonista del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2019.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina dal comandante provinciale, il col. Giovanni Tamborrino.

"L'Italia - ha spiegato il colonnello - ha ben 54 siti Unesco che sono stati riportati sulle tavole dei 12 mesi dell'anno. Le immagini dei Carabinieri questa volta fanno da cornice per lasciare lo spazio centrale ai siti e ai monumenti riconosciuti patrimonio dell'Umanità".

Ogni mese tratta un'articolazione dell'Arma dei Carabinieri: si va dalla nucleo tutela della cultura, che proprio a Siracusa vede la presenza di una sezione singola, all'attività investigativa, dai Gruppi di intervento speciale, al Pronto intervento, dai reparti per specifiche esigenze, dalle organizzazioni speciali come Ris e Nas all'impiego estero, dall'addestramento e formazione allo Sport, dalla linea mobile alla Tutela dell'ambiente e per finire alla Musica.

I siti siracusani Unesco, il val di Noto e Siracus, hanno trovato spazio nelle tavole dei mesi di agosto e settembre.

La pagina centrale del Calendario vede rappresentate le immagini dei volti di due carabinieri, declinati al maschile e al femminile, che rappresentano la pulizia etica dell'Arma.