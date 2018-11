Siracusa, il Console Generale del Regno del Marocco incontra il Prefetto

E' stato ricevuto, questa mattina, in Prefettura, dal Prefetto Giuseppe Castaldo, il Console Generale del Regno del Marocco a Palermo.

Il Prefetto ha condiviso con il Console l’importanza di ogni iniziativa che favorisca interscambi culturali fra i due paesi anche in considerazione della presenza di

cittadini marocchini che vivono in questa provincia.