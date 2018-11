Siracusa, violenza sulle donne: il video della Questura sull'importanza della denuncia

La violenza sulle donne si combatte facendo anche opera di sensibilizzazione sull'importanza della denuncia.

Questo l'intento del video realizzato dalla Questura di Siracusa e presentato ufficialmente oggi nel corso di un'assemblea sul tema del femminicidio organizzata dall'istituto superiore Rizza.

Il video è stato dedicato a Laura Pirri, la 31enne di Rosolini, morta dopo 18 giorni di agonia a seguito delle gravi ustioni riportate a seguito dell'azione messa in atto, secondo quanto sostiene l'accusa, dal suo compagno, peraltro davanti al figlio 11enne della coppi

La denuncia per tempo dei maltrattamenti subiti dalla donna avrebbe potuto salvarle la vita.

Ai ragazzi hanno parlato la dottoressa Maria Antonietta Malandrino, dirigente del Commissariato di Pachino, che ha ideato e lavorato alla realizzazione del video, Carmen Scapellato, gip del tribunale di Siracusa e Adriana Prazio, presidente dell'Associazione La Nereide. E tutti hanno evidenziato l'importanza di fare uscire gli episodi di violenza subiti da molte donne dal silenzio in cui vengono spesso vissuti per vergogna e per una mentalità antica che le continua a vedere soccombere rispetto ai mariti, ai fidanzati, ai compagni.