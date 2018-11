Siracusa, il Teatro comunale apre la stagione con una lectio magistralis su Aldo Moro

Comincia sabato 1 dicembre la stagione al Teatro massimo comunale con il primo appuntamento.

Alle 18,30 il sipario si aprirà per la lectio magistralis del giornalista Marco Damilano, direttore del settimanale L'Espresso, dal titolo “Aldo Moro e la fine della politica in Italia”.

Saranno letti anche dei brani tratti dal libro “Un atomo di verità” dedicato proprio alla vicenda dello statista ucciso 40 anni fa dalle Brigate rosse e scritto da Damilano per Feltrinelli. L'appuntamento successivo è fissato per il 3 dicembre alle 21, con lo spettacolo di e con Davide Enia dal titolo “L'abisso”, dedicato a Lampedusa e al dramma delle migrazioni.