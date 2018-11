Noto, 17enne finisce in comunità accusato di un furto e di 3 tentati furti

E' accusato di furto aggravato continuato in abitazione e tentato furto aggravato commessi in Noto il 10 aprile, 30 maggio e 20 luglio scorsi un 17enne di Noto, che ieri è stato ristretto in una comunità per minori a seguito di una misura cautelare personale, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

Il ragazzo, insieme ad altri 4 altri quattro maggiorenni, nella notte del 10 aprile, utilizzando un’asta di ferro tentava di sfondare la porta d’ingresso di un esercizio commerciale, spaccando il vetro della porta, ma doveva rinunciare al colpo per l’arrivo della Polizia.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza permetteva di identificarlo proprio mentre impugnava l’asta di ferro.

Nella notte del 31 maggio il giovane forzava la porta d’ingresso di un negozio di barbiere e portava via attrezzi da lavoro costosi. A carico del giovane le denunce delle vittime, il recupero della refurtiva dopo la perquisizione domiciliare e il riconoscimento operato attraverso l' analisi delle immagini di videosorveglianza.

Il 20 luglio il giovane danneggiava una telecamera di video sorveglianza esterna, in piazza Mazzini di pertinenza di una rivendita tabacchi.

Già la scorsa estate la Polizia aveva arrestato, in esecuzione di specifiche ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre persone cheil minore era solito frequentare.