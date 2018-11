Siracusa, Influ day: un giorno per la promozione della vaccinazione antinfluenzale

E' stata organizzata la giornata Influ Day 2018, evento dell'Asp di Siracusa, per la promozione della vaccinazione antinfluenzale.

L’iniziativa, aperta ai cittadini, si terrà alle ore 11,30 di martedì 4 dicembre 2018 nella zona antistante l’ambulatorio di Vaccinazione di Siracusa, nell’area ex ONP in contrada Pizzuta.

Presenti anche i rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri, dei Centri trasfusionali e delle associazioni dei donatori di sangue, di rappresentanti delle categorie a rischio e degli organi di stampa “al fine di dare una testimonianza mediatica sulla sicurezza e sull’importanza del vaccino antinfluenzale – sottolinea Anselmo Madeddu, direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa - e migliorare tra i cittadini la percezione del valore della prevenzione vaccinale”.