Giornata delle “città per la vita”, Pachino contro la pena di morte

Anche Pachino ha aderito alla Giornata mondiale delle Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte (che si svolge ogni anno il 30 novembre).

"La giornata delle "città per la vita" – ha dichiarato il sindaco - rappresenta la più grande mobilitazione contemporanea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale. Siamo convinti che ogni comunità cittadina, per voce dei propri organi rappresentativi, possa operare quale soggetto collettivo capace di concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo".