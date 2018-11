Siracusa, nuovo ospedale: per Lealtà e Condivisione il Consiglio deve riconsiderare la scelta dell'area

"Il Consiglio comunale di Siracusa deve essere posto nelle condizioni di riconsiderare la scelta compiuta in passato sull'area in cui realizzare il nuovo ospedale, approfondendo tutte le criticità segnalate, al fine di assumere una decisione che guardi al reale interesse della città e del più vasto bacino di utenza al cui servizio il nuovo ospedale è destinato".

Questa la posizione ufficiale di Lealtà e condivisione, resa pubblica attraverso una nota a firma di Francesco Ortisi.

"L’area individuata dal Prg - scrive - presenta una criticità fondamentale connessa alla inadeguata rete viaria di collegamento, che non consentirebbe di raggiungere facilmente e rapidamente la nuova struttura ospedaliera: Questo dato - spiega Ortisi - è stato più volte messo in rilievo anche in relazioni e note redatte dall’Asp (nel 2012) e dall’Ufficio Tecnico comunale (nel 2016), nonché dal sindaco Giancarlo Garozzo e dal Direttore Generale dell’Asp Zappia, in un lettera a firma congiunta del 2014.

Inoltre- continua la nota - la previsione di un tunnel di collegamento tra il viale Epipoli e la strada statale 124 accentua le già rilevanti perplessità sollevate sulla realizzazione di uno scavo sotto il perimetro delle Mura Dionigiane e sulla compatibilità tra le previsioni del Prg e quanto stabilito dal Piano Paesaggistico vigente".