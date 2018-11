Siracusa, il caso Scieri a "Chi l'ha visto?": nel servizio intercettazioni inedite dell'ex commilitone arrestato. Il VIDEO

Il caso di Emanuele Scieri, il parà siracusano trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999, nuovamente trattato dalla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?". In studio con con Federica Sciarelli la madre di Scieri, Isabella Guarino e Sofia Amoddio, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta che con il suo lavoro d'indagine ha portato alla riapertura del caso da parte della Procura di Pisa e alla iscrizione di 3 ex commilitoni nel registro degli indagati, uno dei quali ristretto agli arresti domiciliari. L'accusa è di omicidio volontario in concorso.

Da Sofia Amoddio e dalla madre di Scieri lanciato un nuovo appello a dire la verità a chi sa qualcosa e anche agli indagati a collaborare con gli inquirenti. Nel servizio di "Chi l'ha visto?" proposte anche alcune intercettazioni inedite.

Per vedere il video CLICCA QUI dal minuto 11