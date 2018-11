Siracusa, raccolta differenziata in città al 27,9 per cento

Nella città di Siracusa la percentuale di raccolta differenziata, secondo i dati ufficiali relativi al mese di settembre 2018 riportati dal sito della Regione Siciliana, è del 27,9 per cento, solo due punti in meno rispetto alla soglia minima indicata dalla Regione. Nel corso del 2018 a Siracusa si sta progressivamente implementando il servizio di raccolta porta a porta, non ancora esteso a tutti i quartieri, per cui le percentuali di differenziata sono in crescita mese dopo mese.