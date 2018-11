Avola, spaccio di droga: arrestato un uomo di 41 anni

A seguito di alcune segnalazioni partite dai cittadini, i Carabinieri di Avola hanno avviato le indagini e arrestato, in flagranza di reato, Sebastiano Rosana, 41 anni, già noto alla forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 73 semi di “cannabis indica”, un bilancino elettronico di precisione ed il materiale necessario per suddividere la sostanza e confezionarla in dosi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato rimesso in libertà.