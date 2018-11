Floridia, spaccio di marijuana: arrestato muratore di 42 anni

E' stato arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri, Sebastiano Vasile, muratore, floridiano, 42 anni, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare e personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 22.60 grammi di marijuana suddivisi in piccole dosi, più un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente sequestrato, era molto probabilmente destinato allo spaccio nella zona di Floridia.

L'uomo è stato chiuso ai domiciliari.