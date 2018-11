Ferla, efficientamento energetico: doppietta di riconoscimenti

Una doppietta di riconoscimenti per il Comune di Ferla. Quest'ultimo ha ricevuto contemporaneamente a Palermo, dal presidente della Regione Musumeci, il decreto di finanziamento per l’efficientamento energetico degli edifici e a Roma il premio Rinnovabili da parte di Legambiente Italia.

Un successo delle politiche energetiche della comunità iblea che in un triennio ha dotato le scuole, la casa delle associazioni, il centro sportivo comunale, il magazzino comunale e il campo sportivo di impianti fotovoltaici. A breve sarà il turno del palazzo municipale di via Gramsci che sarà sottoposto ad un intervento di efficientamento energetico grazie a un finanziamento di 632.652,39 euro.