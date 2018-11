Siracusa, riattivato il parcometro danneggiato in via Romagnoli

Dopo il danneggiamento ed il tentativo di furto di due settimane fa, è stato riparato e rimesso in funzione il parcometro in via Ettore Romagnoli, nei pressi della stata di Prometeo incatenato a pochi passi dall'ingresso del parco della Neapolis.

Il parcometro, danneggiato dalla fiamma ossidrica che aveva messo fuori uso i cavi e la scheda elettronica interni, era stato preso in consegna dal servizio Mobilità e trasporti ed è stato aggiustato a costo zero per l'Ente.