Augusta, Cassaro, Francofonte e Palazzolo ottengono i finanziamenti per efficientamento strutture pubbliche

Consegnati ai sindaci dal presidente della Regione, Nello Musumeci, i decreti con il finanziamento per poter efficientare, dal punto di vista energetico, gli immobili pubblici. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

I Comuni che hanno ottenuto il finanziamento in provincia di Siracusa sono Augusta per 2.062.980,74 euro, Cassaro per 700.000,00 euro, Francofonte per 2.554.656,91 euro e Palazzolo 850.000,00 euro.