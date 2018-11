Siracusa, rissa in discoteca: la sicurezza colpisce un giovane

Prima sarebbe scattata la lite all'interno di un locale notturno di Fontane Bianche, poi l'intervento del personale della sicurezza che per sedare la rissa avrebbe colpito con un pugno al volto un giovane di 23 anni. Quest'ultimo ha chiamato la Polizia di Stato di Siracusa per chiedere aiuto.

Sul posto, a seguito di accertamenti, è stato denunciato il titolare del locale per inosservanza di alcune prescrizioni impartite dalla licenza di cui era in possesso ed in particolare per aver consentito con la propria licenza, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, a terzi di organizzare serate di intrattenimento senza averne titolo.

Questi ultimi in qualità di organizzatori sono stati, a loro volta, sanzionati amministrativamente.

Inoltre, gli Agenti della Polizia Amministrativa, accertando che nel locale operavano in qualità di addetti alla sicurezza soggetti non muniti della prescritta autorizzazione, perché non iscritti nell’apposito albo prefettizio, hanno denunciato il titolare di una ditta che si occupa di servizi di semplice portierato, per aver assoldato soggetti non idonei a svolgere il servizio di sicurezza.