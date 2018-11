Augusta, picchia moglie e figlia, in garage droga e armi: fermato l'uomo ricercato da ieri. Trovati anche gioielli rubati

E' stato trovato l'uomo che avrebbe picchiato moglie e figlia. La Polizia di Stato lo ha fermato a seguito di indagini. Si tratta di un cittadino di Augusta di 51 anni, accusato di detenzione illegale di armi clandestine, detenzione di 1 chilogrammo di hashish e 72 grammi di cocaina e di ricettazione di uno scooter, un’autovettura e dei gioielli di provenienza furtiva.

Alla donna è stato attivato il progetto "Eva" (acronimo di Esame Violenze Agite) un protocollo per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio, attraverso la elaborazione di una “Processing Card” composta di schede che i poliziotti devono compilare ed inserire negli archivi informatici di polizia quando intervengono a seguito di segnalazione di violenza di genere.

La vittima è stata messa in contatto con un centro antiviolenza.