Siracusa, la pista ciclabile “Rossana Maiorca” scelta dalla Fidal per la promozione della pratica sportiva e della salute

I 5 chilometri finali della pista ciclabile “Rossana Maiorca” a Siracusa selezionata dalla Fidal, la Federazione di altletica leggera, come percorso ideale per la la promozione della pratica sportiva e della salute. Per l'esattezza è il tratto in corrispondenza di via Sicilia e che arriva fino all'ex Tonnara di Santa Panagia. L'iniziativa rientra nell'ambito del Progetto Parchi concordato con l'Associazione nazionale comuni italiani.

La Fidal provvederà a collocare lungo il percorso una bacheca riassuntiva e 11 paline informative distanziometriche. Il percorso non sarà ad uso esclusivo dei podisti; la bacheca conterrà un decalogo sui comportamenti da tenere nella pratica sportiva e per una fruizione corretta e rispettosa delle esigenze di tutti, a cominciare dai soggetti più deboli.

“Siamo contenti – afferma il sindaco, Francesco Italia – che la Fidal, dopo una nostra richiesta, abbia ritenuto la pista ciclabile adatta ad un approccio responsabile allo sport. Volutamente abbiamo tenuto fuori la parte iniziale del tragitto in quanto è quella maggiormente frequentata dalle famiglie con bambini e da chi vuole semplicemente fare una passeggiata. L'iniziativa è rivolta, oltre che ai siracusani, anche a tutti quei turisti che anche in viaggio non rinunciano alla passione per la corsa”.