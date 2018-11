Siracusa, due giorni di rimozione in via Gargallo, via dei Mergulensi e via della Maestranza

Fatta eccezione per il veicolo utilizzato per l’effettuazione dei lavori, nei giorni dal 29 novembre al 01 dicembre 2018, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, in via T. Gargallo, nel tratto interposto tra via dei Mergulensi e via della Maestranza, il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

A disporre il provvedimento il dirigente alla mobilità