Siracusa, cassonetti bruciati rimossi: sacchetti abbandonati sul posto

L'altro ieri l'incendio di due cassonetti dell'immondizia in via Filisto a Siracusa. Quel che restava è stato rimosso poche ore dopo da Igm. Eppure ancora oggi c'è più di qualcuno che continua ad abbandonare i sacchetti dell'immondizia sulla cenere residua rimasta sull'asfalto. E ora dopo ora il cumulo di rifiuti si fa sempre più grande.

A segnalare la situazione sono i residenti dei palazzi adiacenti, che, peraltro, fanno notare come poco distante ci siano altri cassonetti che potrebbero accogliere i sacchetti abbandonati sulla strada.

Come al solito quando il buon senso e il rispetto latitano, questo è il risultato.