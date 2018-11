Augusta oltre 400 screening a “Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello"

Sono state oltre 400 le persone che hanno chiesto di potersi sottoporre agli screening, provenienti non solo da Augusta ma anche da Priolo, Città Giardino, Villasmundo e Sortino, nell'ambito prima edizione di “Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello", la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari, cerebrovascolari ed oncologiche che si è svolta sabato e domenica 24 e 25 novembre in piazza Castello ad Augusta. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le Unità Operative di Cardiologia e Medicina dell' ospedale Muscatello di Augusta e di Oncologia dell’Umberto I di Siracusa, dirette rispettivamente da Giovanni Licciardello, Roberto Risicato e Paolo Tralongo.

“Gli screening sono andati bene e hanno coinvolto tante persone – ha commentato il direttore di Cardiologia, dottor Licciardello- valuteremo con attenzione tutti i casi e in base a quanto emerso indirizzeremo, nei tempi dovuti, i pazienti sia verso i medici curanti che verso gli specialisti perchè possano avere una terapia mirata ed adeguata”.

Alta anche l’adesione allo screening oncologico che, oltre a fornire informazioni più generali di prevenzione, è stato riservato sabato agli uomini e domenica alle donne con visite ecografiche ad hoc. “Considero l’evento un successo - commenta Paolo Tralongo, direttore dell’ Oncologia dell’Umberto I di Siracusa.sia per il numero di persone che si sono rivolte a noi sia perché tutto è servito a sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica".