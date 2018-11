Pachino, nuove telecamere per una città più controllata: i fondi dal ministero

Sì dal ministero dell'Interno per i fondi sulla sicurezza a Pachino per 90 mila euro, più un cofinanziamento del Comune di 15 mila euro per realizzare il progetto.

"A seguito della sottoscrizione in Prefettura del “patto per la sicurezza” – spiega il sindaco, Roberto Bruno - , il nostro Comune ha presentato un progetto per la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio comunale, individuate tra quelle maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità".

"L’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza – ha sottolineato il sindaco – attraverso il collegamento dell’impianto con le centrali operative, costituirà un’ulteriore strumento di supporto alle forze dell’ordine per il controllo di alcune zone considerate sensibili, come gli ingressi della città, in prossimità di chiese, scuole, parchi o altri luoghi di interesse strategico, culturale o sedi di aggregazione. Tutto ciò consentirà di aumentare il livello di sicurezza urbana a garanzia dei nostri concittadini".