Siracusa, ex ospedale Cinque Piaghe: Baio invita il consiglio comunale a bocciare la privatizzazione

"Non è possibile che nella città patrimonio dell'Unesco l'unica idea dell' amministrazione comunale sull'ex Ospedale delle Cinque Piaghe sia la sua alienazione".

Così Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd, commenta l'intenzione espressa dalla giunta, che, a suo giudizio, "non va nella direzione della valorizzazione dei beni culturali in discontinuità rispetto alle precedenti giunte, le quali non hanno neanche tentato - scrive Baio - il restauro di un bene architettonico di notevole pregio come l'ex Ospedale delle Cinque Piaghe. Spero che il consiglio comunale che sarà chiamato a pronunciarsi in merito - conclude - bocci la proposta di privatizzare l'immobile".

Baio, infine, sollecita l'intervento dei difensori del patrimonio culturale di Siracusa, che eccezion fatta per Salvo Salerno e Ortigia Sostenibile, hanno finara taciuto sulla vicenda.