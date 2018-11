Siracusa, inquinamento: continuano i lavori del tavolo sull'ambiente

E' stato interpellato il CNR, organismo scientifico pubblico che garantisce imparzialità e professionalità, per fare un censimento di tutte le potenziali emissioni di sostanze odorigene. Il tutto rientra nel tavolo tematico sull’ambiente attivato a luglio scorso dal Prefetto di Siracusa

Il dott. Bonasoni, responsabile del CNR, nell’ultima riunione del tavolo prefettizio ha presentato un progetto che consente di evidenziare le modalità di diffusione di odorigeni in atmosfera per permettere l’identificazione delle aree sorgenti delle emissioni.

“Grazie all’iniziativa del Prefetto Castaldo – dice il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona – è stato riattivato un tavolo sull’ambiente la cui valenza positiva è quella di coinvolgere le Istituzioni tecniche e scientifiche per individuare tutti insieme e porre rimedio a quei fenomeni olfattivi che periodicamente affliggono i nostri centri abitati recando disturbi e disagi alle popolazioni”.

“Siamo nelle condizioni di condividere con tutti gli attori, per prime le industrie che ne hanno tutto l’interesse, un percorso comune che rapidamente porti alla risoluzione del problema”.

“Ricordo – conclude Bivona – che le aziende, non solo per il rinnovo delle AIA, hanno realizzato cospicui investimenti per contenere le emissioni in atmosfera utilizzando le migliori tecnologie, predisponendo piani di controllo e monitoraggio dettagliati, costantemente aggiornati ed hanno tutto l’interesse a che l’impegno profuso in tale direzione non sia vano e produca i benefici sperati”.