Augusta, picchia moglie e nasconde armi: ricercato un uomo

Ha maltrattato la convivente e la figlia. I poliziotti, pensando che potesse essere in possesso di armi, hanno perquisito il garage dell'uomo. All'interno hanno trovato un fucile a canne mozze (di provenienza furtiva), 3 scatole di cartone contenenti cartucce a pallettoni e tre scatole contenenti cartucce per pistola calibro 6.35 marca Fiocchi, ed uno scooter Honda di provenienza furtiva.

Nell'automobile, sempre di proprietà dell'uomo, sono state trovate e sequestrate tre pistole, (una semiautomatica, con matricola abrasa cal. 9, dotata di relativo munizionamento, una calibro 38 special con relativo munizionamento, una giocattolo semiautomatica senza tappo rosso), 10 panetti di hashish, due buste di marijuana, della cocaina ed infine numerosi gioielli di presunta provenienza furtiva.

Alla donna è stato attivato il progetto "Eva" (acronimo di Esame Violenze Agite) un protocollo per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio, attraverso la elaborazione di una “Processing Card” composta di schede che i poliziotti devono compilare ed inserire negli archivi informatici di polizia quando intervengono a seguito di segnalazione di violenza di genere.

La vittima è stata messa in contatto con un centro antiviolenza.

L’uomo è attivamente ricercato.