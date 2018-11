SCONTI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

I buoni sconto spopolano in Rete, anche grazie a portali internet come questo che si occupano di selezionarli, raccoglierli e offrirli all’utente: dagli occhiali progressivi da sole alle borse, dagli asciugoni ai surgelati, dai prodotti per la cura dei denti ai biscotti, passando per l’olio di semi, formaggi, mozzarella, cosmetici ed erboristeria.

Non c’è praticamente prodotto che non si possa trovare scontato su internet: tutto quello che c’è da fare è scegliere ciò che si vuole, e prenderlo. In qualche caso si possono stampare i classici coupon da presentare in negozio, in altri viene inviato sulla propria mail un codice da inserire per acquisti online.

Sono così ricercati, i buoni sconto, che su E-bay si possono addirittura comprare e – ad esempio – per un centesimo si acquista un buono sconto da 5 euro alla Feltrinelli o il 15% di sconto su una camicia.

D’altra parte, se quella del coupon è una delle strategie di marketing più antiche (a inventarla è stata la Coca-Cola, che agli inizi del Novecento distribuiva biglietti scritti a mano validi per acquistare i bicchieri della bevanda a prezzo scontato) oggi tutte le grandi aziende seminano il web con buoni sconto: da Galbani ad Amadori, da Amazon a Italo Treno passando per Mulino Bianco e Bottega Verde. Diventa così all’ordine del giorno risparmiare su alimenti, cosmetici, trucchi, abbigliamento, viaggi, abbonamenti e servizi di ogni sorta. Per la gioia del consumatore e anche di quella del suo portafoglio.