Riparte DiscoverEU, i 18enni viaggiano gratis in tutta Europa

Un progetto riservato a 12 mila diciottenni, che potranno viaggiare gratis in tutta Europa. Si chiama DiscoverEU ed a istituirlo è la Commissione europea. La prima parte si è svolta a giugno e dal 29 novembre alle 12 sarà avviata la seconda fase. A comunicarlo è il sindaco, Roberto Bruno.

Tutti i diciottenni (compiuti entro il 31 dicembre 2018) dell'UE sono potranno presentare i loro progetti per richiedere un biglietto gratuito entro l'11 dicembre 2018, ottenendo così l'opportunità di viaggiare in Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo massimo di 30 giorni. I giovani dovranno sottoscrivere l’impegno a diventare “ambasciatori” di DiscoverEU (raccontando la propria esperienza di viaggio sui social o in eventi dedicati in ambito scolastico o comunitario) ed indicare l’itinerario del loro viaggio. Chi è interessato a partecipare deve candidarsi tramite il Portale europeo della gioventù (European Youth Portal).

I candidati selezionati potranno viaggiare individualmente o in un gruppo di massimo cinque persone. Sono privilegiati i viaggi su rotaia, tuttavia, per garantire un ampio accesso in tutto il continente, i partecipanti possono anche utilizzare modalità di trasporto alternative, come autobus o traghetti, o, in via eccezionale, aerei. Ciò garantirà anche la possibilità di partecipare ai giovani che vivono in zone remote o nelle isole dell'UE.