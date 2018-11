Vertice sulla Manovra, si tratta sul taglio del deficit

Il rinvio, al massimo a giugno, del reddito di cittadinanza. E il restringimento della platea di "quota 100". Sono queste le due leve su cui il governo punta per abbassare il deficit e convincere l'Europa a evitare la procedura d'infrazioni. La linea emerge al termine di un vertice di governo durato circa un'ora nella serata a Palazzo Chigi: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini firmano una nota congiunta per dire che "non è una questione di decimali" ma che, nella sostanza, si è disponibili a cambiare la manovra.

L'idea di partenza è spostare risorse pari circa 0,2% del Pil (poco meno di quattro miliardi) dalle spese per reddito di cittadinanza e pensioni, agli investimenti. Se all'Europa non basterà, quelle stesse risorse (magari qualcosa in più) saranno destinate alla riduzione del deficit.