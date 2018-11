Siracusa, storia e siti dell'ebraismo: il seminario ai Bagni ebraici

Prenderà il via giorno 30 novembre, per due giorni, il seminario di formazione sui siti e la storia dell’ebraismo nella Sicilia Orientale, organizzato dall’Associazione culturale Terzo Millennio e curato da Moshe Ben Simon, nella sala convegni di Casa Bianca, sede dell’antico bagno rituale ebraico di Ortigia.

Si parlerà dei dati relativi alla presenza ebraica nel nostro territorio già trattati negli ultimi trent’anni, sin dal rinvenimento del miqweh nella Giudecca di Siracusa e che oggi, dato l’alto interesse della comunità scientifica, sono stati arricchiti dagli studi più recenti.

Fondamentali, in tal senso, risulteranno i contributi dei relatori presenti al convegno, che tratteranno, ognuno, i temi legati alla storia dell’ebraismo nell’area siracusana ed iblea, dai “Beni culturali ebraici” a cura del Prof. Nicolò Bucaria, al “Bagno Rituale ed il suo significato nella Religione Ebraica” del Prof. Davide Cassuto, alla “Comunità ebraica a Siracusa ed il suo miqweh” curato dalla Dr.ssa Angela Scandagliato, a Urbanistica e trasformazione del quartiere ebraico dell’Arch. Federico Fazio, alle “Testimonianze ebraiche nel territorio siracusano” del Dr. Lorenzo Guzzardi, per finire alle “Testimonianze ebraiche nell’altipiano ibleo “ curato dalle Dr.sse Salvina Fiorilla e Anna Maria Sammito.

La seconda giornata di studi sarà dedicata alla visione dei reperti e delle iscrizioni ebraiche rinvenute in vari contesti del territorio di Siracusa.