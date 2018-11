Siracusa, due cassonetti in fiamme in via Filisto

Cassonetti in fiamme in via Filisto , a Siracusa, poco prima dell'alba.

Il fuoco li ha letteralmente ridotti in cenere: l'Igm ha provveduto ha portare via quel che restava dei due contenitori accattorciati, lasciando però sulla strada i residui di cenere. Fanno bella mostra di se anche alcuni sacchetti che qualcuno, nonostante la mancanza dei cassonetti, ha lasciato sul posto. I residenti della zona esprimono tutta la loro contrarietà alla mancanza di civiltà da parte dei soliti "menefreghisti".