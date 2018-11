Canicattini Bagni, entro il 30 Novembre le domande per il servizio di mensa scolastica

Scadono il 30 novembre i termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio mensa scolastica per la Scuola Materna Statale del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” della città, nei tre plessi Garibaldi, Mazzini e San Nicola, per l’a.s. 2018-2019.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione, presso la Biblioteca comunale in via XX Settembre 36, o trasmesse via email info@comune.canicattinibagni.sr.it

Il servizio è stato affidato alla ditta Mega Alimentari srl, per il periodo dal 03 Dicembre 2018 al 31 Gennaio 2019.