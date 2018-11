Siracusa, Messina: "I consiglieri dichiarino l'avvenuto pagamento dei tributi comunali"

Non solo la dichiarazione di appartenere o meno ad una loggia massonica, ma anche la dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali il cui termine sia già scaduto.

Questo quanto ha posto in essere dal consigliere comunale Ferdinando Messina, che ha chiesto al presidente del civico consesso di inserire questa proposta nel momento in cui sarà discussa in aula la mozione sull'appartenenza a logge massoniche presentata dai consiglieri Buonomo, Costantino e Buccheri.

"Ritengo - scrive Messina - che un simile atto di trasparenza si imponga per garantire ai cittadini che chi è delegato alla gestione della cosa pubblica sia rispettoso della stessa".