Siracusa, reddito di inclusione: la consigliera Catera sollecita un tavolo tecnico tra Comune e Inps

Istituire un tavolo tecnico tra Comune e Inps èer accelerare l'iter della pratica del reddito di inclusione a Siracusa.

Il suggerimento arriva dalla consigliera comunale, Chiara Catera del M5S.

"L’iter - scrive - è molto lento e a tratti bloccato. Il cittadino è costretto a presentare la richiesta Carta REI al protocollo generale che, a sua volta, la trasmette al servizio Politiche sociali. Inoltre - continua - non c’è una comunicazione chiara tra Comune ed INPS: il Comune, una volta completata la pratica, la trasmette telematicamente all’INPS che la trasmetterà a Palermo che la comunicherà a Roma. Se in questo frangente si dovessero riscontrare delle anomalie nella pratica non vengono segnalate al Comune e l'iter si blocca. Invece, quando procede per il verso giusto, il cittadino dovrà ritirare la propria Carta Rei direttamente alle Poste; il pin invece, lo riceverà in un secondo momento direttamente a casa. Purtroppo - conclude - si sono verificati casi in cui l’indirizzo era sbagliato, perciò il cittadino in possesso di Carta Rei non ha potuto utilizzarla perché non in possesso del proprio pin".