Siracusa, il 29 e il 30 arriva “Sicilia Munnizza Free”

“Sicilia Munnizza Free”, il progetto di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e promuovere l'economia circolare, approda a Siracusa.

Giovedì 29, a partire dalle 9.00, all?urban Center si terrà il primo “Ecoforum Provinciale”: saranno messe a fuoco le idee e i progetti che occorrono per una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti. Tra gli altri interverranno Alberto Pierobon, Assessore Regionale Energia e servizi pubblica utilità e Gianfranco Zanna, Presidente di Legambiente Sicilia.

Venerdì 30 novembre, in Piazza Adda, avrà luogo “100 Piazze per Differenziare”: saranno realizzate delle stazioni ecologiche temporanee per offrire ai cittadini l’opportunità di toccare con mano, in tempo reale, la convenienza della raccolta differenziata.