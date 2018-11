Siracusa, picchia ex moglie e suoceri: la donna finisce in ospedale, lui al Pronto soccorso continua a minacciarla

Lei era già scappata dalla violenza di lui. Con il suo piccolo bimbo si era trasferita a casa dei genitori, ma questo non è bastato per tenere lontano il suo ex marito. Quest'ultimo, ieri sera, si è recato a casa degli ex suoceri e si è scaraventato contro la donna e i genitori, per motivi di gelosia.

Intorno alle 21.45, la donna è arrivata alla Questura di Siracusa, insieme al padre, per denunciarlo.

Riportando varie ferite, la donna è stata accompagnata al Pronto soccorso, dove ad aspettarla c'era ancora lui, il quale ha continuato a minacciarla. A questo punto sono intervenuti i poliziotti che l'hanno bloccato e perquisito.

La vittima si è riservata di sporgere denuncia ed è stata accompagnata a casa scortata dagli agenti delle Volanti.

Ieri sera è stato attivato il progetto "Eva" (acronimo di Esame Violenze Agite) un protocollo per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio, attraverso la elaborazione di una “Processing Card” composta di schede che i poliziotti devono compilare ed inserire negli archivi informatici di polizia quando intervengono a seguito di segnalazione di violenza di genere.