Rosolini, assistenza agli alunni disabili fino alla fine dell'anno scolastico

Il servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili di Rosolini proseguirà regolarmente fino alla fine dell’anno scolastico.

Ad annunciarlo il Sindaco Pippo Incatasciato e l’Assessore alla pubblica istruzione Concetta Guarino. La Giunta Comunale ha adottato l’atto deliberativo che autorizza a prelevare dal fondo di riserva la somma per assicurare il servizio avviato lo scorso 15 ottobre.

Si tratta di 17.530,50 euro per consentire il proseguimento del servizio fino al 21 dicembre prossimo. Con il nuovo esercizio finanziario del 2019 le risorse disponibili garantiranno la continuità del servizio fino al termine dell’anno scolastico.

Intanto è stata approvata la riapertura dei termini fino al 31 dicembre per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

L’Avviso pubblico e Il modello per la presentazione dell’istanze saranno a breve pubblicati sul sito del Comune o saranno reperibili presso l'ufficio dei Servizi sociali.