Siracusa, concluso il Festival dell'Educazione: Italia "Esperienza da ripetere"

Si è chiuso domenica, dopo 7 giorni di intensa attività, il primo Festival dell'Educazione organizzato da Siracusa Città Educativa con il sostegno del Comune.

L'iniziativa è stata dedicata a Pino Pennisi, scomparso di recente.

"Sono stati sette giorni intensi di iniziative – commenta il sindaco, Francesco Italia – che sono serviti a riflettere e far riflettere i bambini sui temi delle solidarietà e del ruolo di ciascuno di noi nella società. Gli organizzatori hanno messo in campo una serie di attività pensate per promuovere il senso civico sin dalla più tenera età con un continuo scambio di informazioni. Dunque, non un percorso a senso unico perché i desideri e le aspirazioni dei più piccoli sono per noi uno stimolo a fare meglio. Il Festival – conclude il sindaco Italia – sarà riproposto ogni anno. Bisogna investire sull'educazione civica dei giovani perché partendo da loro possiamo costruire una città a dimensione di tutti".