Siracusa, assegnati 336mila euro per gli alunni disabili della provincia

Ammontano a 336.357,05 euro le risorse per gli alunni disabili della provincia di Siracusa che l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro ha assegnato alla ex Provincia regionale di Siracusa, in ossequio a quanto previsto dall'Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Ne dà notizia Vincenzo Vinciullo, che non manca di evidenziare come la somma sia di molto inferiore a quella assegnata alle altre province siciliane.