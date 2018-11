Nuovo ospedale, Vinciullo: "la Procura acquisisca la registrazione del Consiglio di Palazzolo"

L'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo, chiede alla Procura di Siracusa di acquisire la registrazione del consiglio comunale di Palazzolo Acreide che si è tenuto sabato sera, che come all'ordine del giorno aveva il nuovo ospedale di Siracusa e l'area destinata ad esso, cioè la Pizzuta.

"Sono state adombrate, a mio giudizio, ipotesi di reato in relazione all’area della Pizzuta" - dichiara Vincenzo Vinciullo - "Chiedo di verificare la fondatezza, o meno, di tali ipotesi, al fine di ridare serenità al dibattito politico che non può essere avvelenato né da sospetti né da calunnie e, nel caso emergessero, invece, reali coinvolgimenti, di punire gli autori".