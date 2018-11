Canicattini Bagni, violenza donne: inaugurata la "panchina rossa"

"In questo luogo per noi simbolo dell’impegno per eliminare la violenza sulle donne, dove l’8 Marzo dello scorso anno abbiamo apposto una targa a ricordo di tutte le donne che hanno subito violenza, inauguriamo la “panchina rossa” in memoria delle nostre concittadine e madri, Maria Ton, uccisa nel giugno del 2014, e Laura Petrolito, uccisa nel marzo di quest’anno, da chi diceva di volerle bene, e di tutte le donne vittime di violenza, per non dimenticare e per auspicare una cultura di parità" - così il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha commentato, questa mattina, l'inaugurazione della "panchina rossa" in Piazzetta Dante Alighieri.

Presenti alla cerimonia la Giunta municipale, Consiglieri comunali, rappresentanti di Associazioni, del Gruppo comunale di Protezione Civile, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Sebastiano Pappalardo, il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella, il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni diretto dal M° Sebastiano Liistro con il suo Presidente, Sebastiano Scaglione, e tanti cittadini.

Tre i momenti per celebrare questo importante appuntamento.

Il primo si è svolto Giovedì 22 Novembre nelle classi delle tre Sezioni della Scuola dell’Infanzia con “Seminare le parità. Storie di principesse che salvano draghi “, letture a cura della Biblioteca comunale “G. Agnello” e dei volontari NpL.

Il secondo, con l’inaugurazione di questa mattina e, nel pomeriggio, a Palazzo Messina Carpinteri, con le riflessioni e il dibattito sul film ““Malala”, a cura delle Associazioni Integramiamoci e Eleutheria.

Il terzo appuntamento è invece in programma per domani, Lunedì 26 Novembre, ore 17:00, al Museo Tempo di via XX Settembre 132 – via De Pretis 18, con l’incontro “Impronte di altro genere”,