Serie C, l’Eurialo perde in casa contro il Pozzallo

Rimane indietro anche contro il Pozzallo, l'Eurialo Siracusa. Si tratta della seconda consecutiva per 3-0 per la formazione verdeblù, che si arrende anche alla squadra ragusana, avversario di ben altro livello.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne giocatrici di casa in campo con il segno rosso sulle guance mentre alle loro spalle fa bella mostra di se lo striscione con la scritta “Gli schiaffi diamoli ad un pallone, le mani alziamole solo per fare muro”.

Primo set a senso unico (25-10), nel secondo l’Eurialo prova a recare qualche fastidio al Pozzallo che, però è costantemente avanti nel punteggio. Le ragazze di Viviana Olindo lottano su tutti i palloni e si fermano a 17 punti. Nel terzo parziale le ospiti accelerano e chiudono 25-12.

“Sapevamo che in queste due gare non avremmo avuto possibilità di fare punti – ha detto il vicepresidente Salvo Corso – Sono servite da viatico in vista di quella di sabato prossimo a Gela, che rappresenta uno scontro diretto per la salvezza. Le ragazze vanno elogiate per l’impegno profuso e la voglia di lottare su tutti i palloni”.

Ha perso anche la squadra di Prima Divisione, battuta 3-0 da I Soci di Vittoria.