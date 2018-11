Siracusa, denunciato l'uomo che ha preso a calci un gatto: rischia da 4 mesi a 2 anni

E' stato individuato dai Carabinieri, il presunto autore delle violenze inflitte a un gatto randagio, in piena notte, in via Trieste. L'uomo avrebbe preso a calci il gatto fino a schiacciargli la testa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio, e da qui sono partite le indagini.

Lui sarebbe un cittadino rumeno, 24 anni, senza fissa dimora, pregiudicato che per l’azione compiuta è stato denunciato per uccisione di animali. L'uomo, sentito dai Carabinieri, durante la redazione degli atti non ha fornito alcuna plausibile spiegazione dell’insano gesto.

Il 24enne rischia una condanna da quattro mesi a due anni.